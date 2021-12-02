Лукашенко: Путин меня считает больше чем другом

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что они с российским коллегой Владимиром Путиным родные братья и видят мир одинаково.

"Я могу сказать, что Владимир Путин меня считает больше чем другом, мы родные братья", - признал он.

"А если уж серьезно, вы знаете, что общего что? Мы, по-моему, это сейчас ярко проявилось, видим мир по основным направлениям, основные проблемы одинаково. Мы видим одинаковыми глазами этот мир", - цитирует собеседника РИА Новости.

Далее белорусский лидер отметил, то "наши глаза видят этот мир одинаково". "Я в этом убедился, особенно в последнее время… я вижу, что мы смотрим одними глазами на эти вещи, у нас очень добрые отношения", - сказал Лукашенко.