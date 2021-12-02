МИД России надеется, что Путин и Байден проведут контакт в ближайшие дни

Российская сторона надеется, что контакт президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена пройдет в ближайшие дни, такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире Первого канала.

"Хотелось бы надеяться, что контакт двух президентов состоится в ближайшие дни. Сразу скажу, что дата пока не согласована, есть трудности в состыковке календарей двух лидеров", - уточнил дипломат.

Замминистра указал, что контакт глав государств необходим и Москве, и Вашингтону. По его словам, сложностей становится все больше, в отсутствие движения по двухсторонним вопросам они все активнее переходят в фазу острого кризиса.

Рябков также констатировал, что вызывает беспокойство и ситуация в Европе, которая, скорее всего, станет одной из ключевых тем для обсуждения на уровне президентов.