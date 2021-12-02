Собянин: ситуация с COVID-19 в Москве стабилизировалась

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве за последнюю неделю стабилизировалась. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"С коронавирусом ситуация стабилизировалась за последнюю неделю по сравнению с предыдущей - не было ни падений, ни подъемов", - пояснил он.

"Хорошо это или плохо, покажет следующая неделя, куда мы движемся: либо в небольшой рост, либо в небольшое снижение, либо стабилизируется ситуация", - сказал мэр Москвы интервью "России 1", выразив надужду на то, что резкого роста не произойдет.