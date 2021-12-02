Ереван отпразднует Новый год без праздничной иллюминации и салюта

На новогодние праздники в Ереване в этом году не будет проводиться никаких мероприятий, включая и Рождественскую ярмарку, также не планируется новогоднего уличного освещения и фейерверка. Такое решение приняли в мэрии, говорится в сообщении пресс-службы муниципалитета.

Тем не менее, на площади Республики для детей все же будет установлена главная рождественская елка Армении. Новогодние елки появятся и в административных округах города, передает Sputnik Армения.

Кроме того, мэрия пригласит всех первоклассников и второклассников столицы на новогодние детские представления.