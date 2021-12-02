Попова: COVID-19 становится сезонной болезнью

Коронавирусная инфекция стала обретать свою сезонность, констатировала главный санитарный врач России Анна Попова.

По ее словам, у специалистов уже есть представления о динамике распространения COVID-19 и связи с временами года. "На самом деле это подъем сезонный, который мы прогнозировали и наблюдаем с середины сентября. И ключевое слово все-таки, что прогнозировали", - сказала она.

Попова также отметила, что в настоящий момент человечество не до конца знакомо с коронавирусом.