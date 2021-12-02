Саакашвили дали свободу слова в суде

Судья Тбилисского городского суда Бадри Кочламазашвили разрешил экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили делать политические заявления на его процессе по делу о растрате государственных средств.

По его словам, с учетом всех обстоятельств, "не позволять обвиняемому делать политические заявления абсолютно недопустимо".

Свое выступление бывший лидер республики начал с того, что назвал себя основателем современной Грузии. Далее он отметил, что все выдвинутые против него обвинения постыдны.

Также по словам. Саакашвили, он готов предстать перед правосудием, когда он будет освобожден "из плена" и когда "суд станет независимым".

В настоящее время бывший президент Грузии уже осужден по двум уголовным делам, а еще три дела, в том числе о растрате 8,8 млн лари, находятся в судопроизводстве, отмечает Sputnik Грузия.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" руководитель Института стратегии управления Петре Мамрадзе, Михаил Саакашвили получил свободу слова в суде по той простой причине, что никакие его слова не смогут повлиять на внутриполитическую ситуацию в Грузии. "Причин тут две. Первая и главная причина в том, что в стране нет того заряда протеста, который мог бы на что-то повлиять, тем более в пользу Саакашвили. В Грузии у людей сейчас достаточно напряженное социальное положение, есть много бедных, потерявших доходы за период пандемии, существует и социальное недовольство таким положением дел, но не видно лидера, который мог бы это исправить", - прежде всего сказал он.

"Вторая причина в том, что Саакашвили таким лидером быть не может. 18 лет назад, во время "Революции роз", люди верили, что это тот человек, который исправит положение в стране. Сейчас же всем видно, что это совершенно ненормальный человек с неадекватным поведением и нелогичной речью. Это совсем не тот Саакашвили, который когда-то демагогией умел зажигать толпу и вести за собой граждан. Заметьте, даже самые жестким кадры его ареста, доставки в тюрьму и обращения с ним в заключении не вызвали никаких протестов среди населения. Митинги организовывали только его соратники", - обратил внимание Петре Мамрадзе.

Более того, дать слово Саакашвили – это еще и выгодно "Грузинской мечте". "Неадекватные заявления Саакашвили только укрепят рейтинги "Мечты", они уже их укрепляют. Я достаточно близко знаю его сообщников, выполнявших его незаконные и преступные приказания, и по их лицам видно, что Саакашвили превратился для них в тяжкий груз, даже адвокаты морщатся, когда он говорит. Также "Мечта" лишает аргументов лоббистов Саакашвили на Западе: смотрите, он в зале суда, ему обеспечено право слова", - указал политолог.

"А когда он уходит от вопросов обвинения, на документы и свидетельства отвечает словами "Я был правитель Грузии, великий реформатор, как вы смеете обвинять меня в чем-то?", это действует на людей отрезвляюще. Возможно, когда-то он был героем, но сейчас все его преступления доказаны. Мы знаем, что у того же Саркози, как и у других осужденных в Европе руководителей государств, были свои заслуги, и тем не менее они понесли ответственность за конкретные преступления. У нас то же самое, а Саакашвили не вникает, не хочет это принять, повторяет, что не может быть ни в чем виновным. И эта мания величия всех уже утомила", - заключил Петре Мамрадзе.