Семибалльный шторм сносит Сочи

Уже вторые сутки в Сочи бушует шторм, интенсивность волн достигает 7 баллов, сообщает пресс-служба горадминистрации. Отмечается, что ранее аналогичная погода на курорте была в 2012 году.

Сообщается также что повреждена набережная Имеретинской низменности, в Лазаревском районе на пляже "Свирский" волны повредили часть берегоукрепительного сооружения, расположенного недалеко от железной дороги.

По данным синоптиков. шторм стихнет только к 3 декабря, а пока коммунальные службы курорта, волонтеры и сотрудники муниципалитета устраняют последствия непогоды во всех районах Большого Сочи, передает РИА Новости.

В настоящее время на территории Сочи действует экстренное предупреждение по погоде.