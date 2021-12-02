Лавров и Блинкен проводят встречу в Стокгольме

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен проводят встречу "на полях" совета министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме.

Фотографию с мероприятия опубликовала на своей странице в Telegram официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

В начале встречи Сергей Лавров заявил, что Москва и Вашингтон должны осознавать, насколько велико значение их сотрудничества для глобальной стабильности, пишет ТАСС.

Министр также констатировал, что Россия и США подтвердили, что привержены принципам ОБСЕ, однако трактуют их по-разному.

Глава МИД РФ добавил, что третий раунд российско-американских консультаций по стратегической стабильности состоится в самом начале следующего года.

Энтони Блинкен заявил, что переговоры в Стокгольме - прекрасная возможность "честно поговорить" с российским коллегой. "Я считаю важным, что у нас есть возможность поговорить прямо и честно особенно в текущий критически важный момент", - приводит его слова РИА Новости.

Госсекретарь указал, что президент США Джо Байден на встрече в Женеве несколько месяцев тому назад говорил президенту РФ Владимиру Путину о том, что для Америки значимы стабильные и предсказуемые отношения с Россией. "Это входит в интересы наших стран, наших народов", - добавил дипломат.