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Азербайджанские "Байрактары" успешно выполнили тренировочные полеты (ВИДЕО)

Азербайджанские &quot;Байрактары&quot; успешно выполнили тренировочные полеты (ВИДЕО)

Согласно плану боевой подготовки ВВС АР, БПЛА "Байрактар" совершили учебно-тренировочные полеты. Такое сообщение опубликовано на сайте Минобороны Азербайджана.

Учебно-тренировочные полеты проводились с боевой стрельбой и при взаимодействии с подразделениями других родов войск. Беспилотники провели воздушную разведку, установили координаты и точными ударами поразили наземные цели условного противника.

"Полеты авиационных средств выполнялись по определенным маршрутам. На учениях, проводимых с целью совершенствования боевых навыков, операторы БПЛА успешно выполнили поставленные задачи", - пояснили в МО АР.

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