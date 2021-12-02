В Батуми и Кобулети ликвидируют последствия разгула стихии

Коммунальщики Батуми и Кобулети борются с последствиями мощного шторма, который накануне повредили инфраструктуру бульвара, расположенного вдоль побережья.

После разгула стихии бульвар в Батуми засыпан песком и галькой, береговая линия размыта. Ветер повредил скамейки, декоративные плиты и зеленые насаждения. "К этому времени полностью расчищена велосипедная тропинка. На данном этапе соответствующие служба работают на территории, прилегающей к аквапарку", - передает Sputnik Грузия.

Также работы ведутся в Кобулети, на месте находятся представители соответствующих служб мэрии. Здесь предстоит расчистка территории и последующий подсчет нанесенного ущерба.