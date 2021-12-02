Житель Пятигорска отметил стрельбой семейный праздник (ФОТО)

Уголовное дело в отношении "праздничного стрелка" открыто в Пятигорске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ставропольскому краю.

В дежурную часть поступил сигнал о том, что на одной из улиц города-курорта раздаются хлопки, напоминающие выстрелы.

На место событий сразу же выехала следственно-оперативная группа.

Оказалось, что 45-летний местный житель вместе с женой отмечал семейный праздник.

"Находясь в состоянии опьянения, он произвел несколько выстрелов в воздух из принадлежащего ему охотничьего ружья и травматического пистолета сначала у себя во дворе, а затем за пределами своего домовладения на улице", - уточнили в полиции.

С места происшествия ЧП было изъято оружие и 24 гильзы, они направили их на экспертизу.

Открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).