Саакашвили объяснил "грузинским гостеприимством" растрату госсредств

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в ходе заседания суда по делу о растрате государственных средств не согласился с предъявленными ему обвинениями.

Напомним, в Грузии его иначе называют "дело пиджаков". По данным обвинения, будучи президентом, Саакашвили на средства из бюджета покупал пиджаки и пальто, оплатил учебу своему сыну, подвергался косметическим процедурам, брал в аренду дорогие автомобили и самолет, а также купил наручные часы.

"Это абсурдные и постыдные обвинения... Меня обвиняют в том, что всегда хотел всех встретить на высшем уровне, а это инстинкт грузин, гостеприимство, чего нет у русских", - цитирует Саакашвили РИА Новости.

Кроме того, политик обвинил власти Грузии в том, что, обращаясь с ним таким образом, они действуют в интересах России, и в целом весь судебный процесс представляет собой не что иное, как фарс, а обвинения в коррупции - несправедливость.