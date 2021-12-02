Председатель ОБСЕ: Южному Кавказу нужен долгосрочный мир

ОБСЕ полностью разделяет мнение о необходимости долгосрочного мира на Южном Кавказе и поддерживает развитие отношений между странами региона, заявила действующий председатель ОБСЕ Анн Линде в ходе вступительной речи на встрече глав МИД стран-участниц организации в Стокгольме.

Дипломат уточнила, что между Азербайджаном и Арменией еще есть неразрешенные вопросы, об актуальности которых свидетельствуют инциденты на границе стран.

"ОБСЕ поддерживает пути установления долгосрочного мира на Южном Кавказе. Мы также считаем, что три страны региона - Азербайджан, Армения и Грузия - обладают большим потенциалом для развития отношений, и мой спецпредставитель готов содействовать этому развитию при условии заинтересованности сторон", - заявил действующий председатель ОБСЕ.