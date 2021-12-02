Кремль: проблема высокой инфляции обсуждается

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя повышение инфляции в ряде регионов России, заявил, что "всплеска инфляции нет".

По его словам, высокая инфляция обсуждается на совещаниях по экономическим вопросам. "Принимаемые российским правительством меры помогают избежать резких скачков. Это, к сожалению, имеет негативные последствия. Работа ведется, и удается амортизировать, не допускать резких скачков", - сказал он.

Ранее Минэкономразвития информировало о том, что инфляция в России ускорилась до 8,38% в годовом выражении.