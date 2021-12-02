На Главной площади Краснодара началась установка новогодней красавицы

На Главной площади Краснодара началась установка городской елки, - сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Специалисты уже приступили к монтажу искусственной ели, завершить который они планируют до 10 декабря, после чего новогоднее дерево начнут украшать – процесс займет еще три дня, - передает "АиФ-Юг"

Также новогодние ели также установят в восьми районах города. На днях новогодним стал и привычный облик парка "Краснодар" – в нем установили елку, на деревьях развесили гирлянды и спустили на воду светящиеся лотосы, - добавили в мэрии краевого центра.