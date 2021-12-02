Иран выдвинул условия Западу для восстановления ядерной сделки

Тегеран представил на переговорах по восстановлению СВПД в Вене проект соглашения, а точнее, два документа, рассказал замглавы МИД ИРИ Али Багери.

"Иран представил свой вариант предварительного текста по двум темам - отмене несправедливых санкций и вопросам по ядерной программе", - приводит слова дипломата агентство Tasnim.

Источник, близкий к иранской делегации, уточнил, что исход текущего раунда переговоров зависит от реакции европейских партнеров на эти документы.

Напомним, седьмой раунд переговоров по восстановлению СВПД по иранской ядерной программе стартовал в Вене 29 ноября. Они были приостановлены в июне из-за президентских выборов в Исламской Республике.