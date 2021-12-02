Порыв магистрального трубопровода оставил без воды ингушский Малгобек

Часть жителей ингушского Малгобека и Малгобекского района осталась без холодной воды из-за порыва центрального водопровода, сообщили в ГУП "ИнгушрегионВодоканал".

"На магистральном водопроводе Сунжа-Малгобек в результате разрыва произошла аварийная ситуация", - рассказал представитель предприятия, передает "Интерфакс".

Специалисты водохозяйства республики были вынуждены ограничить подачу воды в Малгобекском районе и во втором микрорайоне Малгобека до устранения аварии, которую планируется ликвидировать к 18:00, - говорится в сообщении.