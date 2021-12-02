"Туристов"-наркоторговцев из Воронежа поймали во Владикавказе

Полицейские во Владикавказе задержали семейную пару, приехавшую из Воронежа, чтобы сделать на территории города несколько десятков тайников с синтетическим наркотиком. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Северной Осетии.

Стражи порядка установили, что подозреваемые - 25-летний мужчина и его жена - приехали в регион якобы в качестве туристов, а на самом деле - для распространения наркотиков.

В итоге супруги были задержаны с поличным в момент обустройства закладки на одной из улиц города. При личном досмотре и по месту временного проживания молодых людей была обнаружена крупная партия наркотиков, уже готовая к сбыту. Экспертиза установили, что это наркотик синтетического происхождения "N-метилэфедрон".

"Задержанные дали признательные показания и в настоящее время заключены под стражу", - указали в полиции.

Открыто уголовное дело по ч.3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ "Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере". Подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы.