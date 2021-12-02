В Баку состоялся концерт оркестра Kremerata Baltika

В Центре Гейдара Алиева состоялся концерт камерного оркестра Kremerata Baltika. Мероприятие проходило в рамках "Года Низами Гянджеви".

На концерте, наряду с другими замечательными произведениями, прозвучала симфония азербайджанского композитора Фикрета Амирова "Низами".

После программы Фуад Ибрагимов пожелал поклонникам классической музыки, чтобы "подобные мероприятия проходили как можно чаще". "Я безгранично счастлив, что в этом прекрасном зале прошел столь блистательный концерт. Надеюсь, что поклонники музыкального искусства получили от вечера большое удовольствие", - сказал он.

Камерный оркестр Kremerata Baltika был создан в 1997 году всемирно известным скрипачом Гидоном Кремером. В настоящее время Kremerata Baltika один из известных оркестров Европы, концерты которого проходят на ведущих мировых площадках.