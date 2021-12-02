Бывших ингушских полицейских будут судить за сбыт сильнодействующих лекарств

В скором времени перед судом предстанут члены банды, занимавшейся сбытом сильнодействующих лекарственных препаратов на Северном Кавказе - двух ее членов уже ждет суд в Ингушетии, сообщила пресс-служба СК РФ.

"Завершено расследование уголовных дел в отношении двух жителей Ингушетии, обвиняемых по ч. 3 ст. 234 УК РФ (незаконное приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт сильнодействующих веществ)... Уголовные дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в Малгобекский городской суд Ингушетии", - рассказали в ведомстве, передает РИА Новости.

Известно, что дело было выделено в отдельное производство из дела о создании преступного сообщества, покушении на убийство, незаконном хранении и хищении оружия, а также об обороте наркотиков или психотропных веществ, их приобретении и сбыте; к ответственности привлекаются еще 15 жителей Северного Кавказа, среди которых бывшие полицейские - сотрудники "одного из территориальных органов внутренних дел" на Северном Кавказе. предполагаемые лидер и участники межрегионального преступного сообщества задержаны в ряде регионов СКФО, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ходе расследования в Ставропольском крае была выявлена сеть тайников для хранения сильнодействующих веществ, которые продавались по цене в пять раз дороже той, по которой приобретались. Из тайников было изъято более 100 тыс разовых доз сильнодействующих веществ, стоимость которых по ценам черного рынка составила более 70 млн рублей, - добавили в СКР.