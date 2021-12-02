Автолюбитель уехал с места смертельной аварии в Семее

Водитель внедорожника сбил молодую пару на пешеходном переходе и уехал в Семее, об аварии сообщают казахстанские СМИ.

Авария произошла накануне примерно в 22.30 на пересечении улиц Кабанбай батыра и Гете в Семее, передает Yk-news.kz.

По словам очевидцев, парня и девушку на нерегулируемом пешеходном переходе сбил Land Rover. После сильного удара водитель не остановился, вместо этого он покинул место аварии.

"Двадцатилетний пешеход скончался на месте, 16-летнюю девушку госпитализировали", - уточнили в пресс-службе департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

Правоохранители установили личность виновника аварии, через несколько часов он был задержан и помещен в изолятор временного содержания.

По факту аварии со смертельным исходом запущено досудебное расследование, назначены экспертизы.