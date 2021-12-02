Свет вернулся на Кубань и в Адыгею

Пресс-служба "Россети Кубань" сообщила о том, что специалисты компании восстановили электроснабжение районов Краснодарского края и Адыгеи, пострадавших из-за сильного ветра.

Ранее сообщалось, что в ночь на среду на Кубани и в Адыгее сильный ветер повредил энергосети, в Краснодарском крае регионе без электроснабжения остаются более 5,5 тыс. человек.

"Электроснабжение районов Кубани и Адыгеи, пострадавших от урагана, восстановлено. Энергоснабжение потребителей осуществляется по основным или резервным схемам, а также с помощью передвижных резервных источников электроснабжения", - сообщает пресс-служба компании.

Уточняется, что восстановительные работы продолжаются по отдельным заявкам бытовых потребителей в распределительной сети 0,4 кВ.