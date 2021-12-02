Жителям Крыма вернули свет

Электроснабжение Крыма восстановлено в полном объеме, - отчитались сегодня специалисты компании "Крымэнерго", сообщила пресс-служба государственного унитарного предприятия.

"Работоспособность энергетического оборудования, пострадавшего от действий ураганного ветра, обрушившегося на полуостров, была восстановлена к утру 2 декабря. В ряде случаев использовались дизель-генераторные установки. Все социально значимые объекты обеспечены электрической энергией", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Напомним, из-за стихии на полуострове возникали технологические нарушения в высоковольтных и распределительных сетях, а также многочисленные обрывы линий электропередачи.

Впрочем, работы у энергетиков еще достаточно, и они продолжают работать круглосуточно. В "Крымэнерго" собраны более 100 аварийно-восстановительных бригад, готовых к устранению точечных повреждений.