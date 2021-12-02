Главная » Новости

Ураган в Ялте выкорчевал 195 деревьев и сорвал 40 крыш

Ураган в Ялте выкорчевал 195 деревьев и сорвал 40 крыш

Ураганный ветер оставил без крыш  40 зданий в Ялте, сообщила глава горадминистрации Янина Павленко.

"По Большой Ялте сорваны крыши с 40 зданий, повалено 195 деревьев, 90 уже распилили и убрали, остальные - в работе", - сообщила она.

Павленко уточнила, что к ликвидации последствий разгула стихии привлечены 216 человек и 67 единиц техники. "Все социальные объекты подключены к ресурсам обеспечения. Осталось возобновить электроснабжение по 22 адресам", - отметила она.

1610 просмотров







Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!