Пашинян: в Армении нет "омикрона"

Новый омикрон-штамм коронавируса на сегодня в Армении не обнаружен, сообщил премьер-министр Никол Пашинян на заседании правительства.

По его словам, в целом в стране наблюдается некоторое улучшение ситуации с COVID-19.

Однако, обратил внимание Пашинян, пока неизвестно, как "омикрон" переносится больными и как влияет на его распространение вакцинация.

"Думаю, мы не должны ослаблять свою бдительность, пока обстановка в связи с новым штаммом не прояснится", - цитирует главу правительства Sputnik Армения.