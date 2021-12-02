В районе Астрахани выявили масштабное загрязнение Волги

Сотрудники главного управления МЧС по Астраханской области выявили сильное загрязнение Городского рукава Волги в районе Астрахани, оно занимает площадь около трех тысяч квадратных метров, - сообщает пресс-служба управления.

"Поступила информация о загрязнении акватории реки Волга радужно-маслянистой пленкой. Факт загрязнения подтвердился", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Решением проблемы уже занимаются компетентные службы и ведомства, устанавливается источник загрязнения.