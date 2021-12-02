Лукашенко: Россия и Беларусь проведут учения у границы с Украиной

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил о том, что на границе республики с Украиной планируется проведение совместных российско-белорусских учений.

Лукашенко также уточнил, что учения пройдут в ближайшие два месяца. "Мы договорились с президентом Путиным, что мы в ближайшее время должны вместе провести учения на южных границах, белорусско-украинской границе", - сказал он.

Также республиканский лидер отметил, что учения пройдут в два этапа. "Пока мы еще планы эти верстаем, но первый этап точно мы зимой проведем", - сообщил Лукашенко, добавив, что к учениям уже "все подготовлено".