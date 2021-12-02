В Университете ADA в Баку открылся Форум партнеров глобальной кампании "Мир во имя культуры"

Сегодня, второго декабря, в Университете ADA открылся Форум партнеров глобальной кампании "Мир во имя культуры" (Peace4Culture Partners Forum), в работе которого примут участие руководство и представители ряда международных организаций, глобальных институтов, специализирующихся на содействии миру, местных госструктур и дипкорпуса.

"30 лет мы ждали, чтобы ЮНЕСКО выразила свое мнение в отношении того, что было совершено против культурного наследия Азербайджана", - заявил, выступая на форуме, помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, отметив, что культурное наследие на освобожденных территориях Азербайджана разрушено и уничтожено, передает Тренд.

"Мы сталкивались там с явлениями систематического разрушения нашего культурного наследия, и мы 30 лет ждали, чтобы ЮНЕСКО организовала туда визит, выразила свое мнение в отношении того, что было совершено против культурного наследия Азербайджана", - подчеркнул помощник президента Азербайджана.

В работе форума запланированы панельные сессии на темы: "Призывы к миру и безопасности: налаживание многостороннего сотрудничества", "Как прочно укрепить миротворческие сообщества и международную мировую систему?" и "Что может сделать культура для мира и мир - для культуры?", - говорится в сообщении.