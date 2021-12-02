Курорты "Архыз" и "Эльбрус" заработают 4 декабря

Два курорта Северного Кавказа одновременно начнут новый горнолыжный сезон 2021-2022 – они откроются в субботу, 4 декабря, - говорится в сообщении пресс-службы Кавказ.РФ, поступившем в редакцию "Вестника Кавказа".

"Курорт "Архыз" в Карачаево-Черкесии запустит работу сразу обоих склонов, Южного и Северного, и почти 9 км трасс. На "Эльбрусе" в Кабардино-Балкарии открываем зону катания от станции "Кругозор" до "Гарабаши", это около 6 км трасс. Конечно, будут работать сопутствующие сервисы: прокаты снаряжения, кафе и ремонт оборудования", - прокомментировал генеральный директор компании Хасан Тимижев.

На курорте "Архыз" будут доступны три длинные трассы. Две из них среднего уровня сложности, синие. На Южном склоне "Персеиды" длиной 3 км, на Северном – "Кассиопея" длиной 4,4 км. Для новичков на Северном склоне заработает зеленая трасса "Горизонт" длиной 1,4 км: знакомиться с горнолыжным спортом можно будет на фоне самых эффектных видов на высоте 2505 м.

На курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии будут открыты три трассы, в основном повышенного уровня сложности: со станции "Мир" на высоте 3500 м к "Кругозору" спускаются синяя и красная трассы по 2 км каждая. А на самой высокой станции, 3847 м, будет открыта одна красная трасса длиной 1,2 км.

Курорт "Архыз" в новом горнолыжном сезоне предложит гостям 27 км трасс и 8 канатных дорог, в том числе новую зону для начинающих на Лунной поляне. Длина зеленой трассы "Сириус", идущей от верхней станции кресельной канатной дороги "Зеленая планета", составит 1673 м. Она будет самой длинной трассой для новичков на курорте. В полную мощность заработает Северный склон, в том числе канатная дорога "Аполлон", ведущая на высшую точку курорта 2840 м.

В высокий сезон на курорте "Эльбрус" будут работать 17 км трасс всех уровней сложности и три очереди самой высокогорной канатной дороги в России. Также в этом сезоне откроется детский учебный склон Saby Park.