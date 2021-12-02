Минкультуры Азербайджана подает иск против Армении из-за разрушенных в Карабахе памятников

Министр культуры Азербайджана Анар Керимов сообщил о том, что ведомство подает иск в связи с разрушенными памятниками на освобожденных от оккупации территориях.

Уточняется, что перечень включает памятники как подлежащие, таки не подлежащие восстановлению.

Глава Минкульта также отметил, что для оценки состояния этих памятников будет проведен мониторинг не только азербайджанскими, но иностранными специалистами. "После того, как все эти доказательства будут собраны, соответствующие иски будут выдвинуты перед международными организациями", - сказал он.

Далее Керимов уточнил, что работы усложняются погодными условиями, а также тем, что территории заминированы. "То есть с точки зрения безопасности не все так хорошо, чтобы мы могли завершить мониторинг. Поэтому процесс оценивания займет еще некоторое время", - обратил внимание глава ведомства.