ФСБ пресекла украинский теракт в России

ФСБ России сообщила о предотвращении в России разведывательно-диверсионной деятельности украинских спецслужб и готовящегося в стране теракта.

"Федеральной службой безопасности на территории трех российских регионов пресечена разведывательно-диверсионная деятельность украинских спецслужб", - сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, добавив, что оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, передает ТАСС.

Были задержаны два агента Службы безопасности Украины (СБУ) - Зиновий Коваль и его сын Игорь, прибывшие в Россию для сбора информации и осуществления фото- и видеосъемки стратегически важных предприятий жизнеобеспечения и объектов транспортной инфраструктуры. Они сознались в том, что завербованы действующим сотрудником управления СБУ в Тернопольской области полковником Василием Коваликом, который и ставил им задачу. В автомобиле задержанных обнаружено короткоствольное и автоматическое оружие, а также средства индивидуальной защиты.

Также задержан агент Главного управления разведки министерства обороны Украины, направленный в Россию с целью совершения террористического акта - житель Киевской области Александр Цилык. Он также дал признательные показания о том, что был завербован и действовал по указанию подполковника Максима Кириловца, начальника сектора - сотрудника оперативной группы оперативного отдела спецрезерва ГУР МО Украины, - сообщили в ФСБ.

Теракт планировалось совершить путем подрыва двух самодельных взрывных устройств общей массой 1,5 кг в тротиловом эквиваленте.

В ФСБ сообщили, что для оборудования схронов и переправки в Россию самодельных взрывных устройств задержанный в сопровождении М. Кириловца и двух офицеров военной разведки нелегально пересек государственную границу Российской Федерации. "Получены материалы, подтверждающие террористические устремления украинской военной разведки к объектам на территории нашей страны", - подчеркнули в ФСБ.