СМИ: заседание трехсторонней рабочей группы по разблокированию связей на Южном Кавказе продолжится в Москве

Накануне состоялось очередное заседание трехсторонней рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении, об этом сообщает "Арменпресс" со ссылкой на аппарат армянского вице-премьера Мгера Григоряна.

В ответ на запрос издания в структуре уточнили, что заседание продолжится в ближайшие дни.

"О результатах можно будет говорить лишь после заседания", - подчеркнули в аппарате вице-премьера Армении.

Напомним по итогам встречи президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Сочи 26 ноября российский лидер заявил, что на этой неделе вице-премьеры трех стран "соберутся в Москве, для того чтобы подвести некоторые итоги и объявить" о решениях, согласованных главами государств. Кроме того, по словам Путина, до конца года будут созданы механизмы делимитации и демаркации границы между Азербайджаном и Арменией.