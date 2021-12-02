В Ереване прокомментировали возможную встречу Байрамова и Мирзояна в Стокгольме

Министры иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян могут провести встречу в Стокгольме "на полях" заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ. Об этом сообщили в армянском внешнеполитическом ведомстве.

"Встреча глав МИД Армении и Азербайджана возможна", - приводит слова его представителя ТАСС.

Напомним, накануне представитель внешнеполитического ведомства ЕС Люк Пьер Девинь заявил, что Байрамов и Мирзоян встретятся в Стокгольме.

Напомним, в последний раз министры проводили переговоры в Париже 11 ноября.