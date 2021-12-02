"Боинг" Iraqi Airways сегодня заберет мигрантов из Минска

Авиалайнер Boeing 747-400 иракской авиакомпании Iraqi Airways вылетел из аэропорта Багдада в Минск за очередной партией мигрантов, - сообщили сегодня в Национальном аэропорту белорусской столицы.

"Самолет вылетел из аэропорта Багдада в 08:23 и находится на пути в Минск. Прилет в Национальный аэропорт ожидается в 12:30. Вылет из Минска в Эрбиль запланирован на 13.45 (совпадает с мск)", - говорится в сообщении аэропорта в его Тelegram-канале, передает РИА Новости.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", очередной вывозной рейс из Минска должен был состояться во вторник, 30 ноября, но по неизвестным причинам иракская авиакомпания отменила его.

На минувшей неделе авиакомпания выполнила четыре вывозных рейса, доставивших на родину иракских граждан, безуспешно пытавшихся попасть с территории Беларуси в страны ЕС. Всего в ноябре было выполнено пять рейсов, домой вернулись около 1900 мигрантов.