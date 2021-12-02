Курсанты массово ушли в "самоволку" в Казахстане

Минобороны Казахстана расследует массовое самовольное оставление части, которое совершили курсанты Военного института сухопутных войск в Алма-Ате. Такое сообщение распространила пресс-служба ведомства.

В нем говорится, что накануне после 18:00 по местному времени (15:00 мск) 210 курсантов IV курса самовольно покинули учебное заведение.

Как объяснил начальник института генерал-майор Дулат Адырбеков, молодые люди сделали это в знак несогласия с кадровыми назначениями: на факультете сменился начальник, и они просят вернуть прежнего командира.

Сегодня с 09:00 (06:00 мск) все курсанты, как и полагается, находятся на занятиях. Их родители поставлены в известность о случившемся.

"По данному факту проводится расследование комиссией министерства обороны под руководством заместителя министра обороны генерал-лейтенанта Султана Камалетдинова", - цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.