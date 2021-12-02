Россияне рассказали, сколько денег им нужно для счастья – соцопрос

Обычному россиянину для полного счастья нужно 178 тыс рублей - в месяц, причем потребности у мужчин больше, чем у женщин, - следует из результатов опроса интернет-сервиса Superjob.

"Дороже счастье оценивали лишь в 2017 году (184 тыс рублей в месяц), а вот в мае этого года запросы были чуть скромнее 173 тыс рублей", - говорится в результатах опроса, передает ТАСС.

Судя по результатам опроса, самые несчастные среди жителей российских мегаполисов москвичи: счастье для них стоит 228 тыс рублей в месяц. Чуть отстают от них жители Владивостока (204 тыс рублей), замыкают "тройку лидеров" ростовчане – "всего" 198 тыс рублей. А самые скромные финансовые ожидания у жителей Оренбурга, для счастья которым хватит и 138 тыс рублей в месяц.

Мужчины более несчастны в финансовом плане, чем женщины, поэтому и потребности у них больше: 203 тыс против и 155 тыс рублей соответственно. А вот молодежь готова довольствоваться 126 тыс рублями в месяц, - говорится в материалах исследования.