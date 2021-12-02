Нетрезвый полицейский попал в смертельное ДТП в Западном Казахстане

Замначальника поселкового отделения полиции Теректинского района, будучи в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в Западно-Казахстанской области. Об этом пишут казахстанские СМИ.

Авария случилась примерно в 19.00 накануне на 46-м километре трассы Уральск-Таскала, передает портал "Мой город".

По данным замначальника областного департамента полиции Нурлана Рамазанова, произошло лобовое столкновение Lada Largus и Hyundai Accent. За рулем одного из автомобилей и был правоохранитель.

Жертвой ДТП стал один человек, еще двое получили различные телесные повреждения.

"Происшествие является из ряда вон выходящим. Мы с большим сожалением приносим искренние соболезнования родным и близким погибшего. В настоящее время ведется служебное расследование. Будут приняты меры дисциплинарного характера в отношении руководителей, а сотрудник, совершивший ДТП, будет уволен из органов внутренних дел", - заверил Нурлан Рамазанов.

По его словам, полицейский взят под стражу, поскольку в момент аварии был нетрезв. Проводятся необходимые экспертизы, готовится всестороннее объективное расследование, по итогам которого виновник будет привлечен к уголовной ответственности.

Досудебное расследование продолжается.