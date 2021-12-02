На Кубань придут дожди со снегом

В Краснодарском кране сегодня будет облачная погода с дождями, переходящими в мокрый снег, - сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Утром в отдельных районах пройдет дождь, местами сильный и с мокрым снегом. В некоторых районах ожидается налипание мокрого снега. Скорость ветра составит 5-10 м/с, порывами до 15-17 м/с, днем ветер усилится до 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 0-5, в юго-восточных предгорных районах от -3 до +2 градусов. В горах ночью от 1 до 6 мороза, днем теплее – от -1до +4.

В Краснодаре воздух прогреется до 11 градусов тепла. Осадков в Кубанской столице не ожидается. Днем будет дуть юго-западный ветер, скорость которого составит 8 м/с.

На Черноморском побережье переменная облачность. Днем без существенных осадков, воздух прогреется до 9-14 со знаком плюс, скорость ветра 6-11 м/с, в порывах до 15-20 м/с.