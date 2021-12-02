Иномарка погубила пешехода на Ставрополье

Один человек погиб и один пострадал в результате аварии в Буденновском округе Ставропольского края.

Как сообщили в краевом УГИБДД ГУ МВД России, вечером на трассе водитель "Хонда Одиссей" Кочубей – Нефтекумск – Зеленокумск – Минеральные Воды не успел вовремя среагировать и сбил пешехода, который шел по краю дороги во встречном направлении.

Пешеход скончался до приезда врачей. Водитель госпитализирован.

В настоящее время по факту ведется проверка, устанавливается степень ответственности участников аварии.