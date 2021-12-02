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"Спутник Лайт" начали использовать как бустерную дозу в Узбекистане

&quot;Спутник Лайт&quot; начали использовать как бустерную дозу в Узбекистане

Российская коронавирусная вакцина "Спутник Лайт" теперь применяется в Узбекистане в качестве бустерной дозы, такое сообщение опубликовала Служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) страны в своем канале в Telegram.

В нем говорится, что 30 ноября 26 жителей Ташкентской области в возрасте 65 лет и старше получили бустерную дозу "Спутник Лайт".

Напомним, пилотная партия российского препарата поступила в страну в конце прошло месяца.

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