В Дербенте появится парковая зона с музеем виноградарства

Власти Дербента планируют к ноябрю 2022 года обустроить новую парковую зону на территории соснового бора вблизи крепости Нарын-Кала, сообщил мэр Рустамбек Пирмагомедов, отметив, что также рассматривается возможность создания здесь первого в Дагестане музея виноградарства.

По его словам, сосновый бор традиционно используется жителями города для прогулок и отдыха. "Мы решили его облагородить, сделать прогулочную лесопарковую зону для активного отдыха. На этой территории есть объект незавершенного строительства - башня, в которой мы планируем создать музей, рассчитанный на людей всех возрастов", - сказал он.

Пирмагомедов отметил, что в частности, рассматривается возможность создания музея виноградарства, в котором можно будет познакомиться с историей и традициями возделывания винограда в Дагестане, продегустировать различные сорта винограда и винодельческой продукции, передает ТАСС.