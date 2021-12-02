Коронавирус может обрушить въездной туризм в Россию – Ростуризм

Россия в текущем году по сравнению с допандемийным 2019 годом может потерять до 90% иностранных туристов – такой неутешительный прогноз дала руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

"Падение в этом году въездного туризма, по предварительным данным, составит 90% по сравнению с 2019 годом, когда РФ посетили более 5 млн иностранных туристов", - рассказала Догузова, передает ТАСС.

Глава Ростуризма напомнила, что до пандемии иностранные туристы потратили в России около $11,5 млрд.