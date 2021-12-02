Азербайджан вошел в Комитет ЮНЕСКО по защите культурных ценностей при вооруженных конфликтах

Азербайджан стал членом Комитета по защите культурных ценностей ЮНЕСКО во время вооруженных конфликтов. Такое сообщение опубликовала пресс-служба МИД АР.

В нем говорится, что 30 ноября состоялись выборы в Комитет по защите культурных ценностей во время вооруженных конфликтов ЮНЕСКО. Кандидатура Азербайджана была выдвинута в члены Комитета, ее поддержали абсолютное большинство стран.

Таким образом, Азербайджан будет представлен в комитете на протяжении четырех лет.

Напомним, в ноябре нынешнего года Азербайджан также был избран членом Исполнительного совета ЮНЕСКО на 2021-2025 годы.