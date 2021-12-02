Сочи засияет светодиодами в 2022 году

Более 25 тыс уличных фонарей заменят на светодиодные светильники в Сочи, - сообщает пресс-служба администрации города.

Помимо этого, будут обновлены 575 шкафов управления наружным освещением.

"Эти реновации особенно актуальны в предстоящий на курорте Год экологии. За счет модернизации сетей жители города должны получить более эффективное освещение. Исходя из обращений граждан, необходимо определить места, где требуется установка линий наружного освещения. В отдельном порядке разработать программу освещения для отдаленных сельских и горных районов", - цитирует пресс-служба главу Сочи Алексея Копайгородского.

Он также отметил, что перед зимними праздниками планируется организовать красивую иллюминацию в Сочи. По его словам, это создаст праздничную атмосферу для жителей и гостей города.