Крым накопил серьезные запасы воды

Обильные дожди позволили накопить в крымских водохранилищах к началу зимы серьезные водные запасы, - сообщил гидрометцентр полуострова.

"Общий суммарный запас воды в водохранилищах полуострова к началу зимы составил 105,99 млн кубометров, что на 6,09 млн кубометров меньше, чем месяц назад", - сообщили гидрологи, передает РИА Новости.

Голом ранее после засухи 2019-2020 годов суммарный запас воды во всех водохранилищах Крыма составлял лишь 36,67 млн кубометров, - напомнили в гидрометцентре Крыма.

Напомним, нынешней осенью в бассейнах большинства крымских рек выпали существенные осадки, за счет чего средние расходы воды оказались несколько выше октябрьских.