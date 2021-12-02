Ставрополь отпразднует Новый год со старыми елками

Главную площадь Ставрополя украсят к Новому году в середине декабря, сообщает пресс-служба городской администрации.

Отмечается, что на площади Ленина установят уже знакомые жителям города 34 искусственные ели, огромные светодиодные шары, фигуры Деда Мороза, Снегурочки, снеговика и оленей. К празднику было закуплено более 7000 разноцветных игрушек, которые заменят выгоревшие и поврежденные украшения.

Стоит добавить, что планировалось поставить на площади новую 35-метровую светодиодную елку со светящимся шатром, однако из-за приостановки аукциона этого не произошло. Искусственное дерево купят в следующем году.

"С большой вероятностью в предстоящие новогодние праздники не будет массовых гуляний из-за эпидобстановки, но горожане заслуживают настоящей волшебной атмосферы Нового года", - сообщили в мэрии