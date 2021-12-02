Казахстан будет поставлять России верблюжье молоко

В Алматинской области Казахстана заработал завод по производству сухого верблюжьего молока – он был открыт в Илийском районе на базе единственного в Казахстане крупнейшего предприятия по переработке верблюжьего молока ТОО "Даулет-Бекет". Планируется, что продукция предприятия, мощность которого пока составляет около 30 т готового порошка в сутки, будет реализовываться в Россию, Китай, Турцию, Германию и Францию и на отечественный рынок.

"На ферме предприятия содержится 5 тыс верблюдов, в планах - открытие предприятия по переработке шерсти и завода косметических средств. Уверен, что ТОО "Даулет-Бекет" продолжит вносить весомый вклад в экономику региона, - сказал аким Илийского района Багдат Карасаев, передает Sputnik Казахстан.

До конца года в Илийском районе откроют 15 новых и расширят 12 предприятий, - добавил аким района.