"Омикрон" уже выявлен в 23 странах – ВОЗ

Новый штамм коронавируса "омикрон" уже проник в 23 страны мира, - заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Как минимум 23 страны в пяти регионах ВОЗ сообщили о выявлении нового штамма. И мы полагаем, что их количество будет расти", - рассказал глава организации, передает

РИА Новости.

"Мы только начинаем понимать, что это за новый вариант. ...У нас нет полной информации, но существует вероятность, что он распространяется быстрее", поведала глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове, добавив, что более полные данные о заразности "омикрона" появится в ближайшие дни.

ВОЗ сейчас рассматривает несколько сценариев развития пандемии, один из них предусматривает, что новый штамм окажется более заразным и быстро передающимся, чем доминирующий в мире вариант "дельта".