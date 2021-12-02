В Москве представили лучшие блюда тюркоязычных народов

Фестиваль кухни тюркоязычных народов "Волшебный казан" прошел в столице в последних числах ноября - он стал не только самым "вкусным", но и очень интересным событием уходящего года. У посетителей была возможность совершить настоящее гастрономическое путешествие и отведать блюда 12 народов России и Ближнего зарубежья, - говорится в сообщении, поступившем в редакцию "Вестника Кавказа" от его организаторов.

Программа гастрофестиваля была насыщенна – можно было не только узнать главные блюда 12 народов России и Ближнего зарубежья, но и научиться их готовить. Кроме того, гостей ждал концерт этнических исполнителей и коллективов, мастер-классы, интеллектуальная игра на знание истории и культуры и, конечно же, различные угощения.

Фестиваль кухни тюркоязычных народов "Волшебный казан" представил гастрономическую культуру азербайджанцев, башкир, гагаузов, карачаево-балкарцев, кумыков, крымских татар, якутов, татар, казахов, киргизов, узбеков и тувинцев.

Мероприятие проходило как в очном, так и в online-формате.

Самые смелые мужчины смогли сразиться в двух кулинарных поединках. Кто-то старался лучше всех раскатать тесто для хычина, а кто-то - слепить курзе.

Впрочем, возможность научиться готовить особенные блюда и разнообразить свой ежедневный рацион в этот день была не только у сильного пола. Все желающие также смогли освоить азы национальных танцев.

В следующем году "Волшебный казан" планируют не только повторить, но и расширить его программу, - рассказала руководитель проекта Хафиза Чотчаева.

Организатором мероприятия выступил фонд "Эльбрусоид" при поддержке правительства Москвы в лице Комитета общественных связей и молодежной политики.