Евгения Медведева уходит из большого спорта

Призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева заявила, что фактически завершила спортивную карьеру.

Пока она не делала официального заявления на этот счет, однако прекрасно понимает, что уже не может вернуться в профессиональный спорт, поскольку на такой исход повлияли проблемы со здоровьем: сейчас она может прыгать без боли лишь прыжок сальхов и иногда тулуп. При этом флип и лутц, которые считаются самыми "старшими" и дорогими элементами, она больше выполнять не может, - передает "АиФ".

Впрочем, фигуристка не растеряла чувство юмора, отметив: если в профессиональном фигурном катании введут возрастной ценз с 25 лет, то, возможно, она еще и вернется.